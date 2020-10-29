Жители ОРДО в гневе: мы все как в тюрьме, откройте границы с Украиной

Свое недовольство жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области выражают в социальных сетях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Сколько можно издеваться над людьми!!! Дорогая „республика“!! Откройте эти границы „ДНР“ с УКРАИНОЙ! Почему с Россией открыты, а с Украиной закрыты! Когда в 2014 году мы все, всей толпой перлись на голосование, никто не думал, что мы так будем жить!!!" – пишут возмущенно местные жители.

Некоторые отмечают, что находятся в "ДНР", как в тюрьме и добавляют, что через границу с Россией могут уехать все, а вот вернуться уже только те, у кого есть "прописка" в "республике". В Многие не согласны с тем, что линия разграничения закрыта.

"Люди на глазах просто становятся злобными, потому что нет никакой жизни, когда люди не видят свою семью! Зачем так с нами! Просто крик души! Кто не поймет этого, тот скорее всего бесчувственный!" – заявил местный житель.

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