08:16 28.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жители ОРДО возмущены: в транспорте - штраф, а в клуб можно и без маски

Жители ОРДО недовольны двойными стандартами, которые действую в так называемой ДНР. Некоторых штрафуют за то, что нет маски, а к другим даже не походят.

Жители ОРДО возмущены: в транспорте - штраф, а в клуб можно и без маски

Местные жители в социальных сетях отмечают, что в общественном транспорте "республики" штрафуют за проезд без маски. В тоже время совсем другая картина в ночных клубах, где молодые люди развлекаются без масок и никто их не трогает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Корона в ресторанах и ночных клубах не заразна? Почему туда не ходят проверяющие? Вот где штрафы насобирают. Нет, они цепляются к пенсионерам у которых и так денег нет. Бабка ехала через весь город чтобы лук купить на 3 рубля дешевле, чем у неё под домом. А вы ей штраф 200₽. Почему на КОКОНЕ все без масок поголовно? Где проверка? (Или кто деньгу заносит в нужное время в нужный кабинетик, того не трогает)", - отмечает один из участников дискуссии.

Другие пользователи добавляют, что количество штрафов в транспорте увеличилось и многие стыкались с этим лично.

Ранее мы сообщали, что в банкоматах ОРДО практически нет денег.


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