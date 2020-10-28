Жители ОРДО возмущены: в транспорте - штраф, а в клуб можно и без маски

Местные жители в социальных сетях отмечают, что в общественном транспорте "республики" штрафуют за проезд без маски. В тоже время совсем другая картина в ночных клубах, где молодые люди развлекаются без масок и никто их не трогает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Корона в ресторанах и ночных клубах не заразна? Почему туда не ходят проверяющие? Вот где штрафы насобирают. Нет, они цепляются к пенсионерам у которых и так денег нет. Бабка ехала через весь город чтобы лук купить на 3 рубля дешевле, чем у неё под домом. А вы ей штраф 200₽. Почему на КОКОНЕ все без масок поголовно? Где проверка? (Или кто деньгу заносит в нужное время в нужный кабинетик, того не трогает)", - отмечает один из участников дискуссии.

Другие пользователи добавляют, что количество штрафов в транспорте увеличилось и многие стыкались с этим лично.

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