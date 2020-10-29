На Донбассе идет страшная битва, которая ежедневно забирает сотни человеческих жизней: и речь не о войне

Блогеры отмечают, что СМИ и другие авторы каналов или пабликов просто забыли о "ДНР", акцентируя внимания на конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"АВ между тем, на Донбассе идет не менее страшная битва, которая ежедневно забирает у нас десятки, а то и сотни человеческих жизней. Новую беду сейчас несет смертоносный вирус, который вызывает тяжелейшую пневмонию",В — пишут местные блогеры.

Люди пишут, что местные больницы просто переполнены людьми. Отмечается, что каждый день в больницы привозят по 50-60 людей, которые лежат просто на раскладушках в коридорах. В городе также не хватает антибиотиков и других средств борьбы с коронавирусом и его последствиями.

"Самое страшное, в городе не хватает антибиотиков, как воздух необходимых при лечении пневмоний, и, конечноВ же, врачей и медсестер. Зарплата врача одна из самых низких даже по сравнению с другим бюджетникамиВ — не более 10 тысяч", - отмечает один пабликов.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО в гневе из-за того, что границу с Украиной закрыли.