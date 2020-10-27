В банкоматах почти нет денег: у жителей ОРДО очередные проблемы

Известный блогер Егор Воронов, который рассказывает о ситуации в регионе, поделился своим мнением по поводу зарплат бюджетников так называемой ДНР. Он отметил, что с половины воскресенья денег в банкоматах города практически нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"За выходные люди, буквально, вымели дочиста из них всю наличку. И снова с самого утра у отделений „центрального республиканского банка“ очереди к кассам. К стоящим добавляются и те, кто пришел заплатить за коммунальные услуги. В итоге… человеческие „вереницы“ у некоторых (и, конечно же, внутри) „отделений“ начинают впечатлять", — написал Воронов.

Ранее мы сообщали, что рабочие предприятий на Донбассе, которые на данный момент временно не подконтрольны официальному Киеву, продолжают выходить на забастовки. Так сообщалось о забастовке работников Енакиевского металлургического завода.