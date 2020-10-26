10:14 26.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина задыхается от COVID19: страна на 10 месте в Европе по суточному приросту больных

Украинское государство к текущему моменту уже занимает 10 место в Европе по количеству новых зараженных в сутки. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой Worldometers.

Украина задыхается от COVID19: страна на 10 месте в Европе по суточному приросту больных

За вчерашние сутки в Украине было зарегистрировано 6088 новых зараженных. Чехия опередила Украину на одно место в антирекорде европейских государств. Там число зараженных составило 7300 новых заболевших, в то время как в Румынии, которая занимает 11 местоВВ – 3855 граждан.

На первом месте в антирейтинге расположилась Франция, где прирост заболевших за сутки составляет 52 010 человек, следом идет Италия с 21 273 заболевших. Тройку лидеров замыкает Великобритания, в которой за сутки лабораторно подтвердили еще 19 790 случаев, следом идет Бельгия с 17 709 зараженнымиВВ и Россия, в которой коронавирус подтвердился еще у 16 710.

Суммарно по всему миру уже зарегистрировано 43 323 453 заболевших.

Наибольшее число больных сейчас фиксируют в США(8 889 179, +60 889 за сутки), Индии (7 909 050, +45 158), Бразилии (5 394 128, +12 904), РФ (1 513 877, +16 710) и Франции (1 138 507, +52 010).

Как стало известно ранее, с полуночи в Испании возвращается чрезвычайное положение. Такое решение приняло местное Правительство. Также с воскресенья, с 23 до 6, по всей стране будет действовать комендантский час.


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