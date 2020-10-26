В ОРДО массовые протесты: работников предприятий призывают к забастовкам

Так вчера, 25 октября, рабочие Енакиевского металлургического завода вышли на массовый митинг. Они требовали погасить задолженности по зарплате. Отмечается, что митинг проходил возле памятника Алексею Куракину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Почти 200 человек, не побоявшись, вышли на площадь, заявить про свои законные права! Рабочие ЕМЗ благополучно разошлись по домам и ждут позитивное решение администрации на встрече, которая пройдет в период с 3 по 6 ноября", - сообщается в одном из местных пабликов.

При этом авторы пабликов призывают работников и других местных предприятий также выходить на забастовки, ведь по-другому получить заработанные деньги уже не получится.

"МК, будем дальше сидеть и ждать? Неужели вас устраивает текущее плачевное безденежье?! Пока Вы не поймете, что именно выВ — главные на заводах, зажравшееся руководство будет использовать вас как рабов!" – отмечается в призыве.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО возмутились паспортом "ДНР" у знаменитости.