В ОРДО открыто говорят о планах наступления ВСУ: никто их не остановит ни РФ, ни "ДНР"

Телеграм канал, который освещает события в "республике", сообщает, что Владимир Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы укрепить свой авторитет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"К примеру, в секторе Ясиноватского района, за линией соприкосновения, практически нигде нет второй линии обороны. При массированном артобстреле ЛБС, отходить некуда, остается только в жилмассивы, вести бой в черте города.

На участках взлетной полосы ДАПа, ЯБП, Красного Партизана расстояние от ВСУ до позиций ДНР крайне малы. До километра. При желании, в результате внезапной атаки, ВСУ с боями сможет в течении суток занять к примеру админ Площадку под Песками. Рвануть на Веселое", - отмечает источник.

Также там добавляют, что никто ни Российская Федерация, ни "ДНР" не смогут остановить прорыв ВСУ. При этом развитие такого сценария там называют вполне вероятным.

Ранее мы сообщали, что ВСУ готовы пойти в наступлении и только ждут приказа Зеленского.