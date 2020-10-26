Испания возвращает чрезвычайное положение: ситуация ухудшается каждый день

Чрезвычайное положение введено на две недели, а Парламент примет решение о его продлении. Правительство хочет, чтобы он продлился шесть месяцев - вдвое дольше, чем весной, во время первой волны пандемии. По предположениям правительства, на этот раз ЧП продлится до 9 мая 2021 года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на испанские СМИ.

- Рассчитываю на понимание и поддержку парламентских клубов. Как только ситуация позволит, мы отменим чрезвычайное положение, - сказал премьер-министр Педро Санчес.

Правительство также решило, что каждый автономный регион имеет право ограничивать въезд или полностью закрывать свои границы для посетителей из Испании и других стран. Было решено, что количество людей, участвующих в собраниях, не должно превышать шести. Исключение составляют члены семьи. Также регионы могут самостоятельно изменять действия комендантского времени.

Ранее мы сообщали, что в Чехии ввели локдаун из-за коронавируса.