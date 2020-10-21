16:28 21.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Первая страна в Европе вводит локдаун: ситуация ухудшается

В среду чешское правительство решило ввести дополнительные ограничения из-за растущего числа коронавирусных инфекций. С четверга будут закрыты все магазины, кроме магазинов с основными товарами, а также большинство предприятий сферы обслуживания.

Первая страна в Европе вводит локдаун: ситуация ухудшается

Ограничения будут действовать до 3 ноября этого года. Как подчеркнул министр здравоохранения Роман Примула, их цель - минимизировать возможность контактов между людьми. Ограничения делятся на три группы, касающиеся передвижения, функционирования офисов и ограничений на услуги и торговлю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на чешские СМИ.

Правительство ввело запрет на выход из дома, кроме как поездок на работу или домой, а также при контакте с другими людьми. Можно передвигаться максимум двум людям, за исключением случаев, когда они живут вместе. Однако существует длинный список исключений, разъясняющих, на кого запрет не распространяется. Запрет исключает посещение врача, помощь соседям, посещение семей, посещение магазинов или выезд за город, в традиционные чешские шалаши.

Учреждения должны перейти на удаленную работу, и они будут открыты для посетителей два дня в неделю по пять часов. Примула призвал рассматривать как можно больше дел онлайн. Во вторник также было принято решение о продлении срока действия водительских прав, чтобы их владельцам не приходилось стоять в очереди.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина также может ввести локдаун.


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