Жители ОРДО начали проклинать Пушилина: у людей даже шанса на спасение не осталось

В пабликах пишут, что с каждым днем увеличивается количество летальных случаев и ситуация только ухудшается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Срочно, пожалуйста! Сестра в реанимации, между жизнью и смертью, отказывают легкие", - подобными сообщениями заполнены социальные сети.

Обычные жители просят помощи с лекарствами или хотя бы сказать, где их можно достать. При этом никто не может помочь в этом вопросе. При этом местные "власти" продолжают заявлять, что все под контролем.

"Чтоб у нашего Пушилина такие проблемы были! Т**рь, до чего довел людей. Сейчас карманы набьет и свалит, чтоб не грохнули его", — возмущены комментаторы.

Некоторые уже называют ситуацию в регионе геноцидом.

"Еще и границы перекрыли. Чтобы у людей даже шанса на спасение не осталось. Разве это не геноцид?" — пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО зарплату выдают продуктовыми наборами и канцелярией.