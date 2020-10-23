Жители ОРДО начали проклинать Пушилина: у людей даже шанса на спасение не осталось

Ситуация с ковидом в ОРДО настолько тяжелая, что местные жители уже просто начинают умолять о помощи, чтобы решить тяжелую ситуацию. Из-за тяжелой ситуации в регион люди просто умирают массово в больницах.
В пабликах пишут, что с каждым днем увеличивается количество летальных случаев и ситуация только ухудшается.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Срочно, пожалуйста! Сестра в реанимации, между жизнью и смертью, отказывают легкие", - подобными сообщениями заполнены социальные сети.
Обычные жители просят помощи с лекарствами или хотя бы сказать, где их можно достать. При этом никто не может помочь в этом вопросе. При этом местные "власти" продолжают заявлять, что все под контролем.
"Чтоб у нашего Пушилина такие проблемы были! Т**рь, до чего довел людей. Сейчас карманы набьет и свалит, чтоб не грохнули его", — возмущены комментаторы.
Некоторые уже называют ситуацию в регионе геноцидом.
"Еще и границы перекрыли. Чтобы у людей даже шанса на спасение не осталось. Разве это не геноцид?" — пишут пользователи.
Ранее мы сообщали, что в ОРДО зарплату выдают продуктовыми наборами и канцелярией.
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