В социальных сетях местные жители отмечают, что им начали выдавать продуктовые наборы, а также канцелярию вместо денег. При этом такие наборы раздавал так называемый мэр Макеевки Сергей Голощапов Сергей Голощапов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Раньше на заводах и шахтах Макеевки люди получали зарплату, а сейчасВ — продуктовые и канцелярские наборы! Дожились",В — пишут макеевчане в социальных сетях.

При этом, местные жители отмечают, что хотели бы просто получать вовремя зарплату, а также шутят, что скоро мэр будет приезжать с кастрюлей супа и разливать всем по тарелке.

Некоторые пишут, что теперь приходиться работать только за пайку.

"А как-же знаменитая фраза „русской весны“ 2014В г. „Донбасс никто не ставил на колени“, говорите? Да он с них и не вставал", - пишут в социальной сети

"Людям зарплату должны за 3−4 месяца, а он ручки раздает",В - написал один из участников дискуссии.

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