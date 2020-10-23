08:08 23.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРДО не платят зарплаты уже 3-4 месяца: людям вместо денег дают продукты и канцелярию

Похоже, что уже на протяжении нескольких месяцев жители ОРДО имеют проблемы с получением зарплат. В тоже время сообщается, что некоторым гражданам "республики" вместо денег зарплату выдают продуктами.

В ОРДО не платят зарплаты уже 3-4 месяца: людям вместо денег дают продукты и канцелярию

В социальных сетях местные жители отмечают, что им начали выдавать продуктовые наборы, а также канцелярию вместо денег. При этом такие наборы раздавал так называемый мэр Макеевки Сергей Голощапов Сергей Голощапов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Раньше на заводах и шахтах Макеевки люди получали зарплату, а сейчасВ — продуктовые и канцелярские наборы! Дожились",В — пишут макеевчане в социальных сетях.

При этом, местные жители отмечают, что хотели бы просто получать вовремя зарплату, а также шутят, что скоро мэр будет приезжать с кастрюлей супа и разливать всем по тарелке.

Некоторые пишут, что теперь приходиться работать только за пайку.

"А как-же знаменитая фраза „русской весны“ 2014В г. „Донбасс никто не ставил на колени“, говорите? Да он с них и не вставал", - пишут в социальной сети

"Людям зарплату должны за 3−4 месяца, а он ручки раздает",В - написал один из участников дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО тяжелая ситуация с коронавирусом.


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