ВСУ готовы наступать: ждут приказа Зеленского

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что в период с 2015 по 2019 год украинские военные проводили учения только в оборонительном плане, однако с предыдущего года ситуация изминались и бойцы теперь отрабатывают также и наступательные действия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"В 2014 году наступательная практика у нас была. Однако с 2015 мы перешли на оборонительную. При этом во время учений 2019-2020 годов мы снова отрабатывали тактику наступления. Такие меры дополнительно стимулируют людей, так как мы занимаемся не только вопросами обороны. Как только будут приняты соответствующие политические решения и Владимир Зеленский отдаст приказ, ВСУ тотчас выполнят свой долг по освобождению Донбасса", — сказал Кривонос.

При этом он не сказал, стоит ли ожидать от Зеленского такого указала и будет ли он вообще.

Ранее мы сообщали, что Украина находится в полной боевой готовности, в ВСУ сделали заявление.