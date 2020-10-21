12:24 21.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация в ОРДО обвальная: ситуация будут еще ухудшаться

Не только на подконтрольной Киеву части Украины ситуация с коронавирусной инфекцией очень тяжелая. Похоже, что в ОРДО ситуация еще хуже.

Ситуация в ОРДО обвальная: ситуация будут еще ухудшаться

Военный корреспондент из ОРДО Марина Харькова рассказала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что в регионе настоящая пандемия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Судя по всему, ситуация в днр с ковид-эпидемией обвальная. Под госпитализацию больных только в Донецке отдан целый ряд больниц и их отделений — 6-я, 16, 20, 9, 3-я и еще несколько. Полностью перепрофилированы родильные, хирургические, урологические и другие отделения, целыми корпусами", — написала Харькова.

Также она отметила, что очень тяжелая ситуация также с лекарствами. Из-за ажиотажа практически не осталось средств от ОРВИ и гриппа.

"Вакцины для прививок хотя бы медработников в количестве 25 тыс доз обещают привезти то ли в начале ноября, то ли в конце. С наступлением холодов ситуация с заболеваемостью ухудшится еще больше", - добавила Харькова.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО приехали "проверяющие" из РФ.


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