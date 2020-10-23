12:14 23.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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7 517 новых зараженных и 121 смерть: третьи сутки подряд Украина бьет коронавирусный антирекорд

За прошедшие сутки. 22 октября в Украине коронавирусную пневмонию нового поколения официально подтвердили еще 7517 людям. Такая цифра является третим антирекордом подряд. Известно о 121 пациенте, которые скончались, 2 680 пациентов побороли страшный недуг, а госпитализированы были 1 032 человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

7 517 новых зараженных и 121 смерть: третьи сутки подряд Украина бьет коронавирусный антирекорд

За время пандемии в Украине уже скончались 6 164 человек, побороли вирусную пневмонию 137 578 людей из тех 330 396-ти, у которых был подтвержден диагноз.

На текущий момент лечат вирусную пневмонию 186 654 жителя Украины.

Наибольшее число больных сейчас наблюдается в Харьковской области. Там заболело еще 693 человека, а погибло - 8 граждан Украины.

В Киеве за последние сутки было обнаружено еще 635 новых случаев, 14 летальных. В Киевской области лабораторно подтвердились 270 больных, 16 граждан скончались..

В Одесской области коронавирус обнаружили за последние сутки еще у 571 граждан, трое погибли.

Хмельницкая область - 471 новый больной, к счастью, смертей не зарегистрировано.

Житомирская область - 426 новых зараженных, 5 человек скончалось.

В Запорожской области 402 новых случая, без жертв.

Львовская область - 378 новых случаев, 13 погибших.

В Тернопольской области заразилось 330 граждан страны, трое умерли.

Полтавская область - 316 новых случаев, 7 смертей.

В Днепропетровской области заболело 312 жителей региона, 14 скончались.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве разработали новый проект питания украинских школьников. Проектом категорически запрещено кормить детей в учебных заведениях колбасными изделиями, сосисками и сладкими газированными напитками.


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