10:57 22.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Крыму местные жители обратились напрямую к Путину: наш президент, услышьте нас

У жителей Крымского полуострова очередные проблемы. Из-за ситуации с аэропортом Заводское жители Симферополя обратились прямо к президенту России Владимиру Путину.

В Крыму местные жители обратились напрямую к Путину: наш президент, услышьте нас

Сотрудники аэродрома отмечают, что на данный момент у предприятия большие проблемы. Отмечается, что на месте аэропорта уже планируется застройка. Блогер КРЫМский бандеровец разместил обращение сотрудников предприятия к президенту России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Просим Вас не остаться в стороне и сохранить такое уникальное предприятие, дать ему вторую жизнь. В застройке аэродрома не заинтересованы и жители микрорайона. Согласно экспертизе, которая проводилась в 2002 году, аэродром является легкими Симферополя, это помогает выводить смог и не застаиваться ему в городе", - пишут сотрудники аэропорта

Ранее этот аэропорт использовался спортсменами, парашютистами, авиаторами и авиамоделистами. На данный момент остались только парашютисты и авиамоделисты.

Отмечается, что аэропорт является фактически "отводным каналом" для смога, именно через него выдувается плохой воздух за территорию города через открытое незастроенное пространство.

Ранее мы сообщали, что РФ намерена сама поставлять в Крым воду.


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