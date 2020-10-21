Кремль придумал хитрый план: РФ сама обеспечит водой Крым

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Российская Федерация может самостоятельно решить вопрос с водой и в этом решении ей не потребуется Украина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАС.

Журналист поставил Пескову вопрос о том, исключает ли Кремль переговоры с Украиной по поводу доставки воды из Днепра в Крым. Песков ответил следующее: "К нашему сожалению, это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран".

"Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - добавил пресс-секретарь президента.

Также Песков добавил, что вопрос водоснабжения Крыма будет обсуждаться в среду, 21 октября, на совещании у президента Владимира Путина с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Ранее в Крыму заявили о намерениях наладить прямое транспортное сообщение с РБ.