Жители ОРДО высунули основные претензии Пушилину: опубликован список

Жители недовольны. Как ситуацией в целом так и отдельными отраслями, среди них банковская система, работа поездов, доступность лекарств, комендантское время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Список вопросов к Пушилину выглядит так:

Когда у нас появится нормальная банковская система?

Когда поедут поезда в РФ?

Вы обещали сократить комендантский час…

Лекарств в аптеках нет… Мы зачем за вас голосовали?

Какой из «глава»?

Почему вы так относитесь к нам?".

В тоже время местные жители отмечают, что вряд ли Пушилин ответит на их вопросы.

"Запомните, не будет на этой территории ни банков, ни ж/д и авиа сообщения, ни международных сотовых операторов, ни-че-го!!! Потому что де-юре ОРДЛО — это Украина и об этом открыто говорят на международных встречах все политики из РФ", - добавляет один из участников паблика.

Ранее мы сообщали, что Пушилин собирает компромат и может сбежать в Украину.