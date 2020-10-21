Жители ОРДО высунули основные претензии Пушилину: опубликован список

Стали известны главные претензии жителей ОРДО к лидеру "республики" Денису Пушилину. Местные СМИ собрали с форумов и пабликов самые распространенные жалобы местных жителей.
Жители недовольны. Как ситуацией в целом так и отдельными отраслями, среди них банковская система, работа поездов, доступность лекарств, комендантское время.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
"Список вопросов к Пушилину выглядит так:
В тоже время местные жители отмечают, что вряд ли Пушилин ответит на их вопросы.
"Запомните, не будет на этой территории ни банков, ни ж/д и авиа сообщения, ни международных сотовых операторов, ни-че-го!!! Потому что де-юре ОРДЛО — это Украина и об этом открыто говорят на международных встречах все политики из РФ", - добавляет один из участников паблика.
Ранее мы сообщали, что Пушилин собирает компромат и может сбежать в Украину.
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