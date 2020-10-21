15:24 21.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Жители ОРДО высунули основные претензии Пушилину: опубликован список

Стали известны главные претензии жителей ОРДО к лидеру "республики" Денису Пушилину. Местные СМИ собрали с форумов и пабликов самые распространенные жалобы местных жителей.

Жители ОРДО высунули основные претензии Пушилину: опубликован список

Жители недовольны. Как ситуацией в целом так и отдельными отраслями, среди них банковская система, работа поездов, доступность лекарств, комендантское время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Список вопросов к Пушилину выглядит так:

  • Когда у нас появится нормальная банковская система?
  • Когда поедут поезда в РФ?
  • Вы обещали сократить комендантский час…
  • Лекарств в аптеках нет… Мы зачем за вас голосовали?
  • Какой из «глава»?
  • Почему вы так относитесь к нам?".

В тоже время местные жители отмечают, что вряд ли Пушилин ответит на их вопросы.

"Запомните, не будет на этой территории ни банков, ни ж/д и авиа сообщения, ни международных сотовых операторов, ни-че-го!!! Потому что де-юре ОРДЛО — это Украина и об этом открыто говорят на международных встречах все политики из РФ", - добавляет один из участников паблика.

Ранее мы сообщали, что Пушилин собирает компромат и может сбежать в Украину.


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