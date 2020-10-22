Новый год онлайн: Зеленский отменяет ярмарки, концерты и другие празднования

При этом приближаются праздники, чуть более двух месяцев осталось до Нового года. Украины привыкли к празднованиям под елкой, новогодним ярмаркам и различным праздничным концертам. Однако в этом году ситуация может кардинально поменять и все может перейти в "онлайн".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграмм канал Женщина с косой.

Источник отмечает, что Офис президента намерен отменить празднование Нового года. Не будет массовых гуляний и различных ярмарок.

"Офис Президента хочет отменить празднование Нового Года.В Об этом сообщает наш источник из офиса Президента. Массовых гуляний не будет, как и не будет рождественских ярмарок. Празднование будет в онлайн режимах, как и концерты", - сообщает телаграм канал.

Также отмечается, что будут закрыты и рестораны, то есть будут отменены все корпоративы и другие гуляния.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 7 000 случаев заражения ковидом.