Коронавирус в Украине: страна перешагнула очередную грань, все ближе к локдауну

Так за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 7 053 случая заражения. Впервые в стране более 7000 новых больных за сутки. Также это новый рекордный показатель. В общей сложности с начала пандемии в стране уже зафиксировано 322 879 случая COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано о в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях. Впервые сразу в четырех регионах более 500 случаев заражения.

За последние выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. За последние 24 часа 116 человек с COVID-19 умерло. Всего с начала пандемии в стране уже 6 043 летальных случая. На данный момент болеют 181 938 человек на ковид в Украине.

Ранее первая страна в Европе ввела локдаун.