09:51 20.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ОРЛО приехали "проверяющие" из РФ: возможны перестановки в "верхах" так называемых ЛНР и ДНР

В ОРЛО приехали проверяющие из Российской Федерации. Они намерены выяснить, на что идут деньги, которые выделяет Россия так называемой ЛНР.

В ОРЛО приехали

По данным местных СМИ, комиссия проверяющих приехала весьма неожиданно и намерена тщательна все изучить. При этом по итогам проверки могут произойти весьма серьезные перестановки в руководстве "республик".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Под пристальным вниманием министерство труда и министерство здравоохранения. Проверяют эффективность расходования бюджетных средств. Предполагается, что по итогам этой проверки будут сделаны кадровые перестановки в "верхах" "республики", - отмечает источник.

Также местные СМИ отмечают, что уже до конца октября в Кремле примут окончательное решение по поводу руководителей так называемых ЛНР и ДНР.

"А уже на этой неделе в Ростове утвердят новую концепцию по Донбассу. И заодно определятся с ответом на один немаловажный вопрос", - добавляет источник.

Ранее мы сообщали, что лидер так называемой ДНР Денис Пушилин готовит "запасной аэродром" и в подходящий может сбежать в Украину в случаи ухудшения ситуации в регионе.


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