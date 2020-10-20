08:45 20.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский отметил, что Украине не избежать локдауна: даже назвал условие, когда вернется жесткий карантин

Если раньше украинские власти, начиная от главного санитарного врача и заканчивая премьер-министром и президентом заявляли, что второго жесткого карантина в стране не будет, то похоже, сейчас ситуация изменилась.

Зеленский отметил, что Украине не избежать локдауна: даже назвал условие, когда вернется жесткий карантин

Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявил, что введение локдауна вполне вероятно. При этом глава государства отметил, что жесткий карантин могут вернуть в тот момент, когда в стране будет фиксироваться более 9 500 случаев заражения каждый день.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ...", - заявил Зеленский.

Учитывая действующую ситуацию, когда в Украине почти 6000 больных каждый день и ситуация только ухудшается, то около показатель в 10 000 больных в Украине может наступит уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что локдаун в Украине может наступить в конце ноября.


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