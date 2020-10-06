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В Крыму заявили о намерениях наладить прямое транспортное сообщение с РБ

В аннексированном украинском Крыму шестого октября заявили о намерениях местных властей подготовить проект соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь, которое заключается в открытии прямых авиаперевозок, а также железнодорожного сообщения. Об этом председатель парламента полуострова Владимир Константинов, предает УРА-Информ со ссылкой на EADaily.

В Крыму заявили о намерениях наладить прямое транспортное сообщение с РБ

Политик считает необходимым дать задание правительству, которое разработает план прямых транспортировок в формате регионально-правительственных соглашений. В Крыму заинтересованы транспортным сообщением (железнодорожным и авиационным) Минск-Симферополь.

Также Константинов обратился к некоторым белорусским регионам с предложением о сотрудничестве. Решение о прямых транспортных сообщениях были приняты по итогам VII Форума регионов Беларуси и России, который прошел в российской столице - Москве, в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что РБ не признала легитимным решение о признании полуострова в состав РФ.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что Украина уже на протяжении нескольких лет ведет фактически войну с Российской Федерацией на Донбассе, наша страна все еще сильно зависит от влияния России.


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