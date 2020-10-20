Россия закрывает границу с ОРДЛО: ситуация очень странная

Отмечается, что россиянам, которые воюют на Донбассе, рекомендовали вернуться на территорию ОРДО из отпусков до первого ноября. Отмечается, что именно этого числа в Ростовской области могут ввести жесткий карантин и попасть в ОРДО будет невозможно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Кроме этого с вчерашнего дня, 19 октября, Россия на своей границе перестала пропускать людей с id-картами и адресной справкой. Теперь для перехода границы нужно иметь только печать с пропиской как в обычном паспорте.

"Ситуация странная, говорят о новом российском постановлении, которое начало действовать сегодня с полуночи. Можно предположить, что все эти трудности создаются намеренно — чтобы таким образом начать сокращать поток граждан, едущих на Украину и обратно через территорию РФ", - отмечает телеграм канал.

Ранее мы сообщали, что ситуация в ОРДЛО с коронавирусом критическая.