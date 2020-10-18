10:55 18.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация в ОРДЛО критическая - скоро будет апокалипсис

Ситуация с распространением коронавируса на тех территориях Донецкой области, которые на данный момент не контролируются официальным Киевом ухудшается.

Ситуация в ОРДЛО критическая - скоро будет апокалипсис

Известный блогер из ОРДО под псевдонимом "Иосиф Пиночет" рассказал о реальной ситуации в регионе. Он отметил, что люди в последнее время массово скупают все лекарства, которые есть от ОРВИ и гриппа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"На волне паники в Макеевке скупили все антибиотики и противогриппозные медикаменты. Очереди в больницах по три шеренги в два ряда с руганью и разборками. Люди в панике, а у врачей истерика. Если продолжать делать вид, что ничего не случилось, то скоро будет апокалипсис", — заявил блогер.

Также он добавил, что на данный момент реальную ситуацию в регионе с распространяем коронавирусной инфекции никто не публикует. Он отметил, что многие случаи коронавируса скрываются за пневмонии и сердечные болезни

В Он добавил, что такими темпами "уже скоро трупы будет некуда девать".

Ранее мы сообщали, что на жителях ОРДЛО тестируют российскую вакцину от коронавируса.


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