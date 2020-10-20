08:22 20.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пушилин готовит побег в Украину: он боится вестей из России

Лидер так называемой ДНР Денис Пушилин готовит "запасной аэродром" и в подходящий может сбежать в Украину в случаи ухудшения ситуации в регионе.

Пушилин готовит побег в Украину: он боится вестей из России

Такое мнение высказал блогер из ОРДО Артем Баровский, который публикует информацию под ником "Простой солдат". Он поделился информацией о том, что Пушилин собирает компромат и записывает все важные разговоры.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Нам стало известно, что пан Пушилин, собирает полезную информацию (а точнее его доверенное лицо): телефонные записи разговоров, фотографирует и переносит на флеш накопители особо интересные документы, сохраняет с особым трепетом видеозаписи (!) частных встреч, в том числе и за пределами "республики", - отмечает "Простой солдат".

Блогер также пишет, что Пушилин может бояться того момента, когда "с территории РФ приедет очередная "укро-ДРГ группа". В такой ситуации он будет действовать на опережение и сбежит в Украину..

"Знает этот человек очень много. "Пятая точка" у него „замазана“ конкретно!" – считает Баровский.

Ранее мы сообщали, что Россия хочет закрыть границу с ОРДО.


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