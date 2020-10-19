В Украине меняется процедура получения автономеров: стоимость тоже вырастет

Согласно тексту законопроекта, все свободные автомобильные номера будут размещены в единой базе, за исключением "элитных",.

Водителю транспортного средства будет предложено выбрать, кто ему будет изготавливать номера из списка предложенных в базе предприятий.

Также стало известно, что цена на автономера тоже повыситься. На текущий момент стоимость номер составляет 550 - 590 грн. Новая стоимость может начинаться от 619 гривен до 1019 грн.

Власти уверяют, что этот законопроект сможет сохранить примерно 483 миллионов гривен из госбюджета.

В Украине на сегодняшний день следует проводить специальный тендер для изготовления номеров, а потом еще тратить деньги на логистику, когда номера перевозят в отдельные регионы, также средства уходят и на их хранение. Сопутствующие расходы могут быть больше, нежели стоимость непосредственно номерного знака.

Если законопроект будет одобрен, то новые правила вступят в силу спустя пол года от дня его публикации.

Как стало известно ранее, запорожский автомобилестроительный завод нашел способ обойти запрет на ввоз транспортных средств из Российской Федерации путем сборки полуразобранных автомобилей.