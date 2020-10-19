В Украине меняется процедура получения автономеров: стоимость тоже вырастет

В Украине может кардинально измениться процедура получения автомобильных номеров и их цена. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на нововведения в законопроекте №4213, который размещен на сайте Верховной Рады.
Согласно тексту законопроекта, все свободные автомобильные номера будут размещены в единой базе, за исключением "элитных",.
Водителю транспортного средства будет предложено выбрать, кто ему будет изготавливать номера из списка предложенных в базе предприятий.
Также стало известно, что цена на автономера тоже повыситься. На текущий момент стоимость номер составляет 550 - 590 грн. Новая стоимость может начинаться от 619 гривен до 1019 грн.
Власти уверяют, что этот законопроект сможет сохранить примерно 483 миллионов гривен из госбюджета.
В Украине на сегодняшний день следует проводить специальный тендер для изготовления номеров, а потом еще тратить деньги на логистику, когда номера перевозят в отдельные регионы, также средства уходят и на их хранение. Сопутствующие расходы могут быть больше, нежели стоимость непосредственно номерного знака.
Если законопроект будет одобрен, то новые правила вступят в силу спустя пол года от дня его публикации.
Как стало известно ранее, запорожский автомобилестроительный завод нашел способ обойти запрет на ввоз транспортных средств из Российской Федерации путем сборки полуразобранных автомобилей.
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