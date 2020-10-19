09:05 19.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украину ждет полный локдаун: стало известно, когда снова введут жесткий карантин

Скорее всего, Украине не удастся избежать полного локдауна. Уже в ближайшее время страну снова закроют на жесткий карантин, так как ситуация с распространением коронавируса выходит из под контроля.

Украину ждет полный локдаун: стало известно, когда снова введут жесткий карантин

В Офисе президента Украины намерены уже в ноябре ввести полный и всеобщий локдаун из-за ситуации с распространением COVID-19. Отмечается, что ситуация каждый день ухудшается, увеличивается также количество тяжелобольных.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что в ноябре в Украине введут полный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом уже во всю говорят на совещаниях в ОП, а также просчитывают риски. Темп распространения коронавируса усиливается, количество заболевших средней и сложной тяжести увеличивается каждый день", - отмечает телеграм канал.

Также источник добавляет, что ищут волонтеров медиков, которые будут помогать в борьбе с пандемией, так как уже сейчас не хватает медицинский сотрудников.

На данный момент введение жесткого карантина – конец ноября.

"Источник указывает, что зима у нас, как и во всем мире будет "тяжелой". Каждый будет сам за себя", - отмечает телеграм канал.

Украина уже входит в топ-10 стран по количеству летальных случаев в сутки.


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