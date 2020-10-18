Уже в ноябре будет более жесткий карантин - врач

Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что в Украине должны проводить около 100 000 тестирований в сутки. В тоже время он предполагает, что уже в следующем месяце из-за ситуации с пандемией Украина введет более жесткий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Есть два выхода из этой ситуации. Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирование и оставлять адаптивный карантин. Но для этого Украина должна делать не менее 100 тысяч тестов ежедневно. Это достаточно большое количество для Украины. Я не уверен, что наши способности позволят это решить. Поэтому в ноябре я бы ожидал более жесткий карантин, который будет объявлен правительством на фоне ухудшения эпидемической ситуации", – отметил медик.

Владимир Курпита считает, что ситуация в Украине может улучшиться в конце февраля-начале марта. При этом, по его мнению, ноябрь-декабрь будет очень тяжелым для украинцев.

За последние 24 часа в Украине зафиксировано более 5000 случав заражения.