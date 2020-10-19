Боевики продолжают нарушать перемирие: ситуация на Донбассе на 19 октября

За последние сутки было зафиксировано два выстрела со стороны боевиков. Оба нарушения режима полного прекращения огня было зафиксировано в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами… Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению",В - сообщили в штабе ООС.

Также отмечается, что с начала суток 19 октября по состоянию на утро обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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