07:50 19.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать перемирие: ситуация на Донбассе на 19 октября

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим полного прекращения. Хотя и выстрели ведутся неприцельные, но ситуация все равно напряженная.

Боевики продолжают нарушать перемирие: ситуация на Донбассе на 19 октября

За последние сутки было зафиксировано два выстрела со стороны боевиков. Оба нарушения режима полного прекращения огня было зафиксировано в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами… Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению",В  - сообщили в штабе ООС.

Также отмечается, что с начала суток 19 октября по состоянию на утро обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО очень плохая ситуация с COVID-19.


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