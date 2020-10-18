Коронавирус в Украине: снова более 5000 новых больных, данные за 18 октября

За последние 24 часа в Украине было зафиксировано 5231 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Отметим, что сутками ранее был установлен рекорд 6410 человек заразилось коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 298 872 случая заражения. Таким образом, уже завтра этот показатель преодолеет отметку в 300 000.

Больше всего случаев зафиксировано за последние сутки в Одесской – 506, Харьковской – 472, Днепропетровской - В 464, Хмельницкой – 382 и Львовской областях - 368 новых. В городе Киеве коронавирус ща последние 24 часа выявили у 598 человек.

Коронавирус уже победило 125 377 человек, в том числе 1 264 за последние 24 часа. На данный момент продолжает болеть коронавирусом 167 888 человек.

За сутки также умерло 90 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала пандемии уже зафиксировано 5 607 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что один из украинских министров заразился коронавирусом.