Один из украинских министров заразился коронавирусом: стало известно его состояние

Министр на данный момент ушел на самоизоляцию. В период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы планирую решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы, - заявил Алексей Чернышев.

Также он добавил, что все сотрудники Министерства развития общин и территорий, которые были в контакте с министром, пройдут дополнительное тестирование на коронавирус или отправятся на самоизоляцию.

Также пресс-служба отмечает, что министерство придерживается всех правил эпидемиологической безопасности.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки коронавирус выявили почти у 6000 украинцев.