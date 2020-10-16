В Италии снова рекорд: ноябрь будет ключевым в борьбе с COVID-19

За один день было проведено рекордное количество тестов - более 162 000. Баланс умерших с начала эпидемии составляет 36 372. В больницах находится около 5800 пациентов с COVID-19, в том числе 586 в отделениях интенсивной терапии. Еще 47 пациентов подключены к ИВЛ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

В настоящее время в стране инфицировано не менее 99 000 человек. В основном в Ломбардии, Кампании и Пьемонте. В Тоскане за 24 часа было обнаружено более 580 инфекций. Сицилийские власти объявили, что готовят на острове 600 дополнительных мест в отделениях интенсивной терапии. Сейчас их там 300. Также было заверено, что на данный момент в регионе нет кризисной ситуации.

Отмечается, что ноябрь может стать ключевым в борьбе с COVID-19 в этой стране.

Напомним, что в Украине почти 6000 случаев заражения за сутки.