07:56 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Стало известно, какая приблизительная цена будет за одну вакцину от коронавируса, которая появиться на рынке.

Стало известно, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на данный момент называется цена в 37 долларов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний). Предыдущая цена, которую они давали, это 37 долларов".

При этом министр добавил, что окончательная цена на вакцину на данный момент неизвестна. При этом цену в 37 долларов называют компании из Китая и США, неизвестна цена от европейских производителей. Также Степанов добавил, что цена формируется в соответствии с затратами на ее изготовление.

Глава МОЗ отметил, что нельзя исключать того, что цена в итоге может оказаться ниже 37 долларов.

Напомним, что в Украине за предыдущие сутки было зафиксировано более 5500 случаев COVID-19.


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