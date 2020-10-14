09:29 14.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Более 5 500 больных, и сотни жертв: сводка за 14 октября

Коронавирусная пневмония нового типа за прошедшие сутки заразила еще 5 590 человек. Суммарно с начала пандемии инфекции родом из Китая на территории Украины было официально подтверждено 276 177 случаев заражения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные, опубликованные на сайте СНБО.

Более 5 500 больных, и сотни жертв: сводка за 14 октября

Скончались в результате пандемии 5 229 человек, за последние сутки еще 107 граждан Украины.

Поправились от смертельной болезни 118 699 пациентов, из них 2 137 за последние сутки.

На 14 октября в мире в общем счете было амбулаторно подтверждено 38 066 297 случаев заболевания.

За последний день заразилось еще 264 771 жителей планеты.

Стоит отметить, что за время пандемии в мире погибло 1 085 411 пациентов, из них 4731 за сутки.

Странами в которых зарегистрировано наибольшее количество заражений являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Как сообщалось ранее, в Украине уже не один месяц бушует коронавирусная пневмония, сейчас вирус резко набирает обороты, однако медперсонала и средств не достаточно для борьбы с болезнью.


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