Более 5 500 больных, и сотни жертв: сводка за 14 октября

Скончались в результате пандемии 5 229 человек, за последние сутки еще 107 граждан Украины.

Поправились от смертельной болезни 118 699 пациентов, из них 2 137 за последние сутки.

На 14 октября в мире в общем счете было амбулаторно подтверждено 38 066 297 случаев заболевания.

За последний день заразилось еще 264 771 жителей планеты.

Стоит отметить, что за время пандемии в мире погибло 1 085 411 пациентов, из них 4731 за сутки.

Странами в которых зарегистрировано наибольшее количество заражений являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Как сообщалось ранее, в Украине уже не один месяц бушует коронавирусная пневмония, сейчас вирус резко набирает обороты, однако медперсонала и средств не достаточно для борьбы с болезнью.