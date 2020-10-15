Кризис наступил: в Великобритании рекордное количество новых больных с начала пандемии

Число заражений почти на 2500 больше, чем было зарегистрировано во вторник, и почти на 2200 больше, чем текущий самый высокий дневной баланс с прошлого четверга.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Наибольшее ежедневное число инфекций было зарегистрировано в каждой из четырех частей Соединенного Королевства, и рост был очень заметным в каждой из них. 16 132 инфекции были обнаружены в Англии, 1429 в Шотландии, 1217 в Северной Ирландии и 946 в Уэльсе.

Число погибших на шесть меньше, чем баланс вторника, который был максимальным с 10 июня (тогда погибло 159 человек). В результате общее число погибших от эпидемии выросло до 43 155 человек, из которых 38 293 человека умерли в Англии, 2572 человека в Шотландии, 1688 человек в Уэльсе и 602 человека в Северной Ирландии.

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