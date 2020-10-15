08:13 15.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100247061:labazovych

Кризис наступил: в Великобритании рекордное количество новых больных с начала пандемии

Министерство здравоохранения Великобритании сообщило в среду, что за последние 24 часа в Великобритании было обнаружено 19 724 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий дневной уровень заболеваемости с начала пандемии. В тот день от COVID-19 погибло 137 человек.

Кризис наступил: в Великобритании рекордное количество новых больных с начала пандемии

Число заражений почти на 2500 больше, чем было зарегистрировано во вторник, и почти на 2200 больше, чем текущий самый высокий дневной баланс с прошлого четверга.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Наибольшее ежедневное число инфекций было зарегистрировано в каждой из четырех частей Соединенного Королевства, и рост был очень заметным в каждой из них. 16 132 инфекции были обнаружены в Англии, 1429 в Шотландии, 1217 в Северной Ирландии и 946 в Уэльсе.

Число погибших на шесть меньше, чем баланс вторника, который был максимальным с 10 июня (тогда погибло 159 человек). В результате общее число погибших от эпидемии выросло до 43 155 человек, из которых 38 293 человека умерли в Англии, 2572 человека в Шотландии, 1688 человек в Уэльсе и 602 человека в Северной Ирландии.

Ранее мы сообщали, какой может быть цена за вакцину от коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Стало известно, сколько будет стоить вакцина от коронавируса Обмін грошей в Івано-Франківську Конфликт в Нагорном Карабахе: Россия готова вмешаться Дональд Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню
Проишествия
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив