Врач рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19

Генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Александр Мацьков поделился своим мнением по этому поводу. Он отметил, что такие случаи все-таки единичные и нельзя говорить о как-то массовом повторном заражении. При этом он добавил, что случаи повторного заражения COVID-19 в основном встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – отметил эксперт.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 5000 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние 24 часа в стране умерло более 100 пациентов с COVID-19.