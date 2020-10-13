12:37 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Врач рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19

В мире, да и в Украине фиксируются случаи, когда человек, который уже переболел коронавирусом, снова заражается COVID-19. Почему так происходит пытаются разобраться врачи.

Врач рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19

Генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Александр Мацьков поделился своим мнением по этому поводу. Он отметил, что такие случаи все-таки единичные и нельзя говорить о как-то массовом повторном заражении. При этом он добавил, что случаи повторного заражения COVID-19 в основном встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – отметил эксперт.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 5000 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние 24 часа в стране умерло более 100 пациентов с COVID-19.


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