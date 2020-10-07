08:56 07.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246908:labazovych

ВОЗ ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться еще в этом году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил во вторник, что надеется, что вакцина от коронавируса будет готова к концу года.

ВОЗ ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться еще в этом году

Между тем, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что ускорит процесс утверждения вакцины COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

- Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что до конца этого года вакцина будет. Есть надежда, - сказал Тедрос, подводя итоги двухдневного заседания Совета управляющих ВОЗ, посвященного пандемии.

В то же время Тедрос призвал главы государств проявить солидарность в вопросе распространения вакцины. В настоящее время в проекте COVAX, запущенном ВОЗ для обеспечения быстрого распространения и доступа к вакцинам для всех стран мира, участвуют 168 стран, за исключением США, Китая и России. COVAX планирует распределить два миллиарда доз вакцин в 2021 году.

Из девяти вакцин-кандидатов, выбранных COVAX, три в настоящее время находятся на заключительной, третьей фазе клинических испытаний. Исследования одного из них, разработанные Оксфордским университетом и AstraZeneca, были приостановлены из-за тяжелого заболевания одного из участников. Однако позже сообщалось, о возобновлении исследования.


Поделиться

Читайте также:

  • COVID-19 в Украине продолжает прогрессировать. За очередные сутки в Украине зафиксировано снова более 4000 новых больных на коронавирусную инфекцию.

  • Англо-шведская компания AstraZeneca фармацевтов, которая занимает лидирующую позицию в гонке за создание вакцины против неизведанной до конца коронавирусной инфекции нового типа, временно приостановила клиническое испытание разрабатываемого препарата. Такое решение ученые приняли вскоре после того, как один из испытуемых подцепил коронавирусную инфекцию Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и, по совместительству, профессор Екатерина Амосова рассказала, что испытания препарата были временно заморожены из-за заражения одного из испытуемых. У него произошло сильное воспаление спинного мозга - острый поперечный миелит. Об этом Амосова написала на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

  • Коронавирус нового поколения, к большому сожалению, не сбавляет своих оборотов. По данным, которые были поданы на 16 июня, в мире зарегистрировали восемь миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось еще 119 195 новых зараженных. По последним данным, 436 406 человек скончались в результате новой болезни. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил жителей планеты о том, что опасность еще не миновала до конца и все страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции нового поколения. Об этомВВВ сообщает Радио свобода.

  • Тільки за останні три дні в Україні кількість нових випадків зараження коронавирусной інфекцією фіксувало нові рекорди. Якщо в понеділок ще говорилося про рекорд до 4000 випадків, то тепер можна говорити, що скоро буде по 5000 хворих кожного дня.

  • Схоже, що все-таки вакцина стане справжнім і єдиним зброєю проти коронавирусной інфекції. В Америці триває фіксуватися велика кількість нових випадків зараження вірусом, а в Європі все більше фіксується друга хвиля захворюваності.

  • Щоденне збільшення числа коронавірусних інфекцій у всьому світі перевищило 160 000. Про це заявив насторожив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Це означає, що пандемія продовжує розвиватися зі зростаючою інтенсивністю", - підкреслив він.

  • Всі українці пам'ятають кінцівку березня і початок квітня, коли в Україні запровадили жорсткий карантин, працювали тільки магазини і АЗС, громадський транспорт не працював, багато сиділи без роботи.

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив в четвер, що світу доведеться витратити не менше 100 мільярдів доларів на нові інструменти для боротьби з пандемією COVID-19.

  • У Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили про нанесення коронавирусной пандемією нового покоління другого удару по всій території земної кулі, і закликали світові держави дати чесну статистику по кількості заражень з метою отримання більш об'єктивних даних про захворюваності коронавирусной хворобою. Про це заявив виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомили в прес-службі Центру новин ООН, передає УРА-Інформ.
 
Франция - Украина: где смотреть товарищеский матч В Одессе тяжело больных оставили без кислорода: врач бьет тревогу В Украине открылся COVID-центр: лаборатория сможет обработать сотни тысяч образцов в месяц Трамп тут же оконфузился по возвращению в Белый дом: политика сравнили с Муссолини
Проишествия
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив