ВОЗ ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться еще в этом году

Между тем, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что ускорит процесс утверждения вакцины COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

- Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что до конца этого года вакцина будет. Есть надежда, - сказал Тедрос, подводя итоги двухдневного заседания Совета управляющих ВОЗ, посвященного пандемии.

В то же время Тедрос призвал главы государств проявить солидарность в вопросе распространения вакцины. В настоящее время в проекте COVAX, запущенном ВОЗ для обеспечения быстрого распространения и доступа к вакцинам для всех стран мира, участвуют 168 стран, за исключением США, Китая и России. COVAX планирует распределить два миллиарда доз вакцин в 2021 году.

Из девяти вакцин-кандидатов, выбранных COVAX, три в настоящее время находятся на заключительной, третьей фазе клинических испытаний. Исследования одного из них, разработанные Оксфордским университетом и AstraZeneca, были приостановлены из-за тяжелого заболевания одного из участников. Однако позже сообщалось, о возобновлении исследования.