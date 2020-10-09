Украина централизованно закупит лекарство от COVID-19

Главный санитарный врач Украины заявил, что в стране уже были выделены средства для специфической терапии в случаях коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что уже проходят торги, которые ведет государственное предприятие Медицинские закупки Украины, для того, чтоб централизировано закупить препарат Ремдесевир.

Также известно, что лекарство будет доставлено именно в те медицинские учреждения, в которых гражданам страны предоставляется стационарная медицинская помощь в борьбе с пневмонией нового поколения.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует выделить украинскому государству еще 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Эти деньги будут направлены в дополнение к 1,2 млрд евро, которые обсуждались ранее.