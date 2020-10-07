Названо лауреатов Нобелевской премии по химии: кто они и что сделали

Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна были награждены за разработку чрезвычайно точного метода редактирования генома - CRISPR / Cas9, также известного как "молекулярные ножницы". Этот метод дает возможность произвести революцию в генной терапии и создать новые генетически модифицированные сорта сельскохозяйственных культур. Это позволяет вносить очень специфические модификации в определенные последовательности ДНК.

Об этом пишет УРА-Информ.

В настоящее время ведутся исследования по его использованию, среди прочего при лечении наследственных генетически обусловленных заболеваний, а также злокачественных новообразований.

Шарпантье родился в 1968 году в Жювизи-сюр-Орж, Франция. Она является директором отдела науки о патогенах Макса Планка. Дудна родилась в 1964 году в Вашингтоне (США). Она профессор Калифорнийского университета в Беркли. Победители разделят приз в размере 10 миллионов шведских крон (950 тысяч евро).

Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине.