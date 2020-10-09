Ни дня без рекорда: в Украине почти 6000 больных за сутки и более 250 тысяч с начала пандемии

Украина продолжает преодолевать все новые и новые барьеры в рамках пандемии коронавируса. За последние сутки снова был зафиксирован рекорд по количеству заражений.
Так за сутки восьмого октября было зафиксировано 5804 новых случая заражения. Это более, чем на 400 случаев больше, чем днем ранее, когда был установлен предыдущий рекорд – 5397. Также Украина преодолела психологический барьер в 250 тысяч случаев заражения коронавируса с начала пандемии. В нашей стране коронавирус выявили у 250 538 человек.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.
За последние 24 часа умерло еще 89 пациентов. В общей сложности в Украине уже зафиксировано 4 779 летальных исходов. 110 650 сумело победить болезнь. Сейчас на COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.
Напомним, что за предыдущие сутки в мире было зафиксирована рекордное количество новых случаев.
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