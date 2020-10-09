09:18 09.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ни дня без рекорда: в Украине почти 6000 больных за сутки и более 250 тысяч с начала пандемии

Украина продолжает преодолевать все новые и новые барьеры в рамках пандемии коронавируса. За последние сутки снова был зафиксирован рекорд по количеству заражений.

Ни дня без рекорда: в Украине почти 6000 больных за сутки и более 250 тысяч с начала пандемии

Так за сутки восьмого октября было зафиксировано 5804 новых случая заражения. Это более, чем на 400 случаев больше, чем днем ранее, когда был установлен предыдущий рекорд – 5397. Также Украина преодолела психологический барьер в 250 тысяч случаев заражения коронавируса с начала пандемии. В нашей стране коронавирус выявили у 250 538 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.

За последние 24 часа умерло еще 89 пациентов. В общей сложности в Украине уже зафиксировано 4 779 летальных исходов. 110 650 сумело победить болезнь. Сейчас на COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.

Напомним, что за предыдущие сутки в мире было зафиксирована рекордное количество новых случаев.


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