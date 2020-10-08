В Украине уже больше смертей от коронавируса, чем в Китае, где началась пандемия

За последние сутки в Украине умерло от коронавирусной болезни 93 человека. В общей сложности с начала пандемии в нашей стране зафиксировано уже 4690 летальных случаев. Таким образом, Украина опередила по количеству смертей от COVID-19 Китай, где зимой прошлого года и началась пандемия коронавируса. В Китае на данный момент зафиксировано 4634 смертельных случая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные сайта worldometers.info.

С показателем в 4690 смертей Украина занимает 32 место в мировом рейтинге летальных случаев от COVID-19. На 31 месте расположилась Саудовская Аравия, там зафиксировано уже 4947 летальных случаев. Топ-30 замыкает Румыния с 5203 смертями.

На первом месте по летальным исходам – США. Там зафиксировано уже 216 784 смерти. На втором месте Бразилия – 148 304 смерти. Тройку замыкает Индия - 105 554 летальный случая. Только в США, Бразилии и Индии более 100 тысяч смертей от COVID-19.

Напомним, что в Украине за последние сутки был установлен новый рекорд по количеству зараженных – почти 5500 человек.