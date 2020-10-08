В начале ноября все учебные заведения в Украине отправят на онлайн обучение

Это может произойти уже в начале ноября, когда должна наступить критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник сообщает, что сейчас в Офисе Президента принято решение отправит на онлайн обучение все учебные заведения в начале ноября. В этот период времени эпидемия коронавируса достигнет критической отметке", - отмечается в телеграм канале.

Также сообщается, что на данный момент эту информация не распространяется из-за приближающихся местных выборов, ведь конкуренты действующей власти могут ее использовать в своих целях.

"Публично этот месседж пока не озвучивается, чтобы не настраивать общество против себя, а региональным властям не давать «козырь» для публичных предвыборных манипуляций. Все ждут "критического момента", когда общество само будет готово уйти на самоизоляцию", - отмечает источник.

По последним прогнозам, врачей в Украине уже в ноябре может фиксироваться до 12 000 случаев заражения каждый день.