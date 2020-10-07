12:31 07.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ноябре мы будем видеть в Украине 10-12 тысяч больных каждый день - врач

Эксперты продолжают давать свои прогнозы по поводу того, какое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет фиксировать в Украине до конца года. В ВОЗ отмечают, что уже в декабре каждый день будет в нашей стране около 10 тысяч новых пациентов.

В ноябре мы будем видеть в Украине 10-12 тысяч больных каждый день - врач

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что это вовсе и не предел. По его мнению, уже в ноябре в Украине, учитывая нынешнюю ситуацию, может фиксироваться до 12 000 больных каждые сутки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"У нас однозначно будет достаточно серьезное увеличение COVID-19. ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тыс. ежедневно. Но я думаю, это не предел. Если будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных. Я думаю, что в ноябре мы будем видеть заболеваемость не менее 10-12 тыс. ежедневно", - отметил Александрин.

Также врач добавил, что несмотря на то, сколько бы не проводилось тестов, всегда нужно предполагать, что количество реальных больных больше. Также Андрей Александрин добавил, что уже сейчас в больницах нет мест для больных на коронавирус.

За последние сутки в Украине был установлен новый рекорд по количеству случаев COVID-19.


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