11:24 08.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, сколько врачей в Украине умерло от коронавируса

В Украине продолжают умирать медики, которые борются с коронавирусной инфекция. Уже более 100 медицинских сотрудников погибло от COVID-19.

Стало известно, сколько врачей в Украине умерло от коронавируса

Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга поделился последними цифрами в данном вопросе. Он рассказал, что на восьмое октября с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"По состоянию на сегодняшний день у нас количество умерших медицинских работников составляет 132 человека", - рассказал министр.

В тоже время он добавил, что на данный момент количество медиков, которые на данный момент болеют, существенно снизилось.

"Если в начале апреля у нас количество больных медиков составляло до 20% от общего количества больных, то сейчас не более 5%", - заявил министерства здравоохранения.

Напомним, что в Украине за последние сутки умерло 93 пациента. В общей сложности с начала пандемии в нашей стране зафиксировано уже 4690 летальных случаев. Таким образом, Украина опередила по количеству смертей от COVID-19 Китай, где зимой прошлого года и началась пандемия коронавируса.


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