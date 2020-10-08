"Сотни тысяч практически готовых доз": Трамп пообещал лечение от COVID-19 как у президента

Глава Белого дома США отметил. что чувствовал себя крайне плохо, однако, ему дали регенерон, после чего состояние политика значительно улучшилось. Он отмечает, что ему стало лучше именно в тот момент.

В свою очередь, он пообещал обеспечить больницы Америки бесплатными препаратами. Также лидер США разрешил медучреждениям в экстренном порядке использовать данный препарат и его аналоги.

Трамп добавил, что уже занимается подписанием договора на отправку в больницы сотен тысяч готовых доз препарата. Лекарства будут переданы в госпитали, как только это станет возможным и будут совершенно бесплатными для американцев.

Глава Белого дома считает, что у всех жителей страны лечение должно быть, как у президента".

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают умирать медики, которые борются с коронавирусной инфекция. Уже более 100 медицинских сотрудников погибло от COVID-19.