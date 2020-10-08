Синоптик рассказал, когда в Украину придут первые заморозки и снег

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что уже во второй половине октября стоит ожидать заморозков. При этом он добавил, что в этом месяце уже не будет тепло. На Юге в некоторые дни еще будет до плюс 18, а в других регионах страны и того меньше.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

Леонид Горбань отметил, что 17-18 октября ночью ожидают первые заморозки, будет до минус одного градуса мороза. При этом дальше погода будет только ухудшаться.

"После этого дневная температура упадет до 11-12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", – рассказал Горбань.

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на целый октябрь, пока он полностью оправдывается.