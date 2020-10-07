Врачи рассказали, нужно ли возвращать в Украине жесткий карантин

Врач-инфекционист Федор Лапий отмечает, что когда инфекция передается воздушно-капельным путем, то нужно прекратить любые контакты между людьми, что и было во время жесткого карантина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Но последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни, потому что экономике надо жить", - сказал врач.

Он также добавил, что действующий адаптивный карантин – оптимальное решение в данной ситуации.

В свою очередь эпидемиолог и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что на данный момент более важным вопросом является подготовка к осенне-зимнему сезону.

"Государство за последние восемь месяцев никак не подготовилось, провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработало социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения и т.д., хотя мы разработали соответствующие программы", - сказал он.

За последние сутки в Украине был установлен новый рекорд по количеству случаев COVID-19.