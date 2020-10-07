09:14 07.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине на 7 октября: есть новый рекорд

Седьмое октября принесло новый коронавирусный рекорд в Украине. Побит рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Коронавирус в Украине на 7 октября: есть новый рекорд

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге рассказал о последних данных по ситуации с распространением опасной инфекции. Он отметил, что только за последние 24 часа в стране зафиксировано 4 753 человека. При этом есть и позитивная новость, за последние сутки выздоровело 2 569 пациентов, что является также рекордном.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У нас сегодня рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19 - 2 569 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Вместе с тем, у нас антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки заболели 4 753 человека, из них 219 детей и 251 медработник. Были госпитализированы 730 человек. У нас растет количество людей, которые госпитализированы в больницы на стационарное лечение. На сегодняшнее утро 18 039 граждан Украины находятся в больницах и лечатся от коронавирусной болезни. Зафиксированы 77 летальных случаев", - заявил Степанов.

В общей сложности в стране уже 239 337 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Украине.

Напомним, что ВОЗ надеется, что вакцина от коронавируса появиться еще в этом году.


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