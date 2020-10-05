13:56 05.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине

Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2020 г. Ученые были награждены за "открытие вируса, вызывающего гепатит С". Победители разделят приз в размере 10 миллионов шведских крон (950 тысяч евро).

Стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине

"Впервые в истории гепатит С можно вылечить. Открытия лауреатов Нобелевской премии 2020 года выявили причину хронического гепатита С и позволили провести анализы крови и создать новые лекарства, которые спасли жизни миллионов людей" - таким образом аргументировалось присуждение награды.

Об этом пишет УРА-Информ.

Открытие вируса гепатита С лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии этого года помогло бороться со смертельным заболеванием печени, от которого страдают более 70 миллионов человек во всем мире.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита С (ВГС) стал причиной около 400 тысяч смертельных случаев в 2016 году. Хроническая инфекция этим вирусом вызывает опасные для здоровья и жизни осложнения, такие как цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома.

Обнаружив и доказав, что ВГС вызывает гепатит С, Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс внесли свой вклад в разработку диагностических тестов и методов лечения, которые сделали гепатит С излечимым заболеванием. Это спасает миллионы пациентов.

Ранее мы сообщали, что премьер Эфиопии стал лауреатом Нобелевской премии мира.


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