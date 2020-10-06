Войну на Донбассе можно "заморозить" - американский генерал

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключает того, что конфликт на Донбассе может быть заморожен. По его мнению, на данный момент Украине необходимо готовиться к длительному конфликту, а также нужно укреплять свою армию и демократические институты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Безусловно, такая возможность (заморозки конфликта - ред.) есть. Мы видели это при разделении Германии на восток и запад почти 30 лет. Я служил в Корее. Корея разделена почти 70 лет. Так что да, это возможно. Мне это не нравится, но это возможно", - сказал Ходжес.

В тоже время он считает, что Украине нужно правильно выстроить свои отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это позволить чувствовать не только безопасность, но и также улучшить экономику и дипломатию, что позволить давить на Россию.

Ранее Бен Ходжес назвал Россию бенефициантом конфликта в Нагорном Карабахе.