11:37 06.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Войну на Донбассе можно "заморозить" - американский генерал

На данный момент ситуация на Донбассе остается напряженной, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, однако количество обстрелов уменьшилось. Многие эксперты говорят, что единственным вариантом будет замороженные конфликта.

Войну на Донбассе можно

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не исключает того, что конфликт на Донбассе может быть заморожен. По его мнению, на данный момент Украине необходимо готовиться к длительному конфликту, а также нужно укреплять свою армию и демократические институты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Безусловно, такая возможность (заморозки конфликта - ред.) есть. Мы видели это при разделении Германии на восток и запад почти 30 лет. Я служил в Корее. Корея разделена почти 70 лет. Так что да, это возможно. Мне это не нравится, но это возможно", - сказал Ходжес.

В тоже время он считает, что Украине нужно правильно выстроить свои отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это позволить чувствовать не только безопасность, но и также улучшить экономику и дипломатию, что позволить давить на Россию.

Ранее Бен Ходжес назвал Россию бенефициантом конфликта в Нагорном Карабахе.


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